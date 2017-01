Une marque de confiance pour Karine Trudel

L'annonce survient avant le retour à la Chambre des communes, prévu la semaine prochaine. Mme Trudel secondera Robert Aubin, député de Trois-Rivières, réélu à la présidence du caucus.

«Durant la dernière année en tant que vice-présidente, le travail que nous avons amorcé en tant qu'équipe nous a permis de bien défendre les enjeux du Québec et de mettre en évidence plusieurs contradictions du gouvernement actuel, a annoncé Karine Trudel par voie de communiqué.»

Karine Trudel précise que l'année à venir s'annonce importante à plusieurs égards pour le Québec. «L'année 2017 représentera toutefois un point tournant pour plusieurs gros dossiers, a ajouté la députée.

Avec toutes les incertitudes causées par la nouvelle administration américaine, le flou que le gouvernement actuel laisse planer sur ses orientations et les inégalités croissantes dans notre société, les citoyennes et citoyens souhaitent que leurs députés soient présents et à leur écoute. C'est ce que notre équipe va continuer de faire.»