Un café-citoyen avec l'adjoint du ministre Carlos Leitao

Ces consultations se dérouleront en quatre volets distincts. Comme l'habitude le veut, le ministre des Finances ainsi que son adjoint parlementaire procéderont à des rencontres privées avec des représentants de différents groupes et organisations, dont certains du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans un deuxième volet, comme l'année dernière, le ministre ira à la rencontre d'étudiants dans le cadre d'assemblées publiques qui se tiendront dans les universités de Sherbrooke, Trois-Rivières, Laval, McGill et aux HEC Montréal.

Ces assemblées publiques seront également diffusées en ligne et permettront aux internautes d'interagir avec le ministre dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Dans un troisième volet, André Fortin ira à la rencontre des citoyens du Québec et tiendra des assemblées sous forme de «cafés citoyens» dans quatre régions du Québec, soit Laval, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«C'est avec enthousiasme que j'irai à la rencontre des citoyens afin de discuter avec eux de leurs attentes et de leurs priorités. Le mandat que le ministre m'a donné est de prendre le pouls des citoyens de nos régions afin que nous puissions bien répondre à leurs besoins et à leurs priorités lors de l'élaboration de notre prochain budget», a déclaré le député.

Les commentaires des citoyens seront confinés dans un rapport synthèse qui permettra d'alimenter la réflexion autour des mesures à présenter au prochain budget, a indiqué Audrey Cloutier, attachée du ministre.

Enfin, un questionnaire en ligne a été mis en place afin de permettre à la population de s'exprimer plus largement sur les attentes en matière d'orientations et de priorités budgétaires.

Les citoyens sont dès maintenant invités à se rendre sur le site Web des consultations prébudgétaires, au consultations.finances.gouv.qc.ca/, et à répondre à un bref questionnaire portant sur les grandes orientations budgétaires du gouvernement. «Nous avons mis de l'ordre dans les finances publiques et doté le Québec d'un plan solide qui a permis de rétablir un environnement favorable à la croissance de l'économie, et ce, dans toutes les régions. Nous invitons les acteurs de la société québécoise et les citoyens à nous faire part de leurs attentes, de leurs priorités et de leurs idées en participant en grand nombre aux consultations prébudgétaires, et à contribuer ainsi à l'élaboration d'un plan visant le progrès économique et social du Québec», a conclu le ministre Leitão.

Le lieu et la date de consultation avec M. Fortin dans la région seront divulgués plus tard.