Donald Trump: Richard Garneau «un peu nerveux»

Richard Garneau a pu assister au discours d'assermentation de Donald Trump, vendredi, à Washington. Il avait été invité personnellement par l'ancien ambassadeur des États-Unis, David Wilkins, qui possède une terrasse à deux pas du Capitole. Il était donc presque aux premières loges, lors du discours du nouveau président américain.

«C'était la première fois que j'assistais à une assermentation d'un président. Même si je n'étais pas un invité officiel, c'était très intéressant d'être à proximité comme ça. C'était impressionnant, la foule, les policiers. Il n'était toutefois pas question de franchir le périmètre», a affirmé Richard Garneau, lors d'une entrevue téléphonique accordée au Quotidien, dimanche.

Évidemment, le président et chef de la direction de Résolu a écouté attentivement le discours de Donald Trump.

«Je dois admettre que le discours du président était assez "rough". Il a beaucoup parlé de protéger les frontières américaines et n'a pas fait de distinctions entre elles. Il parlait des "borders" au pluriel. Il a également affirmé vouloir reconstruire le pays avec les Américains et protéger les emplois. Bref, c'était un style plutôt intimidant, à l'image de ce qu'il a démontré tout au long de sa campagne.

Disons que je suis un peu nerveux face à l'avenir», a admis le patron de Produits forestiers Résolu.

Impacts importants

Selon Richard Garneau, les impacts sur le commerce international seront très importants, puisque le président américain a promis d'aider les compagnies américaines à exporter davantage, en plus «d'acheter américain et d'embaucher américain».

«J'ai hâte de voir. La situation risque de se compliquer encore plus et son discours a soulevé plusieurs questions. Les grands défis seront évidemment le bois de sciage, le papier surcalendré et le North American Free Trade Agreement (NAFTA) (L'Accord de libre-échange nord-américain - ALÉNA - en français). Avec sa vision "d'Amérique seulement", il y aura évidemment des conséquences et des impacts directs pour les emplois au Canada. Disons qu'il faudra suivre ça de près et être très attentif», a ajouté Richard Garneau.