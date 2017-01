Virginie Girard a accouché seule à la maison

La jeune femme de Sainte-Hedwidge, au Lac-Saint-Jean, en était à 39 semaines de grossesse. Avant le début de la semaine, son corps ne lui avait donné aucun signe d'un accouchement imminent. Lundi, elle se trouvait seule à sa résidence et a décidé de prendre un bain en attendant le retour de son fiston, qui se trouvait chez son père. Virginie s'est mise à avoir des contractions douloureuses aux dix minutes.

«J'ai téléphoné au père de mon fils pour lui dire de ne pas l'emmener tout de suite et que je le rappellerais aux heures pour lui dire comment ça allait.» Les contractions se sont rapprochées et la maman a décidé de prendre un autre bain pour se soulager. Elle a demandé l'avis de femmes enceintes avec qui elle avait l'habitude de discuter sur Facebook. Elles lui ont conseillé d'appeler la maternité. Il était donc temps de se rendre à l'hôpital de Roberval, l'établissement le plus près de chez elle.

«J'ai appelé mon père pour lui dire de venir me chercher. Mes bagages n'étaient pas faits. Je suis sortie du bain et je me suis dirigée vers ma chambre pour aller préparer mes bagages. J'ai eu une très grosse contraction. Je suis tombée à quatre pattes sur le plancher de la salle de bain. J'ai juste eu le temps de dire ''non! non! non!'' et la tête du bébé était sortie. J'essayais de faire sortir le corps. J'ai dû attendre la deuxième contraction et le corps est sorti», raconte Virginie Girard.

Sur le plancher, la petite Brianna était bleue et ne pleurait pas. Sa mère a tout fait pour essayer de faire réagir sa fille en lui tapant légèrement dans le dos et en la manipulant avec soin.

«Elle chignait un peu, puis elle repartait. Tout me passait par la tête. Je me disais : ''il faut qu'elle respire! Il faut qu'elle respire!''. Je l'ai emmenée dans ma chambre et je l'ai placée dans une serviette. Ça a pris une bonne minute avant qu'elle réagisse vraiment», raconte la mère de famille, qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid dans les circonstances.

«J'ai essayé d'enlever les sécrétions, mais c'était difficile. Elle avait l'air bien, elle respirait», poursuit-elle.

Une autre violente contraction lui a permis d'expulser le placenta. Les parents et le frère de Virginie sont arrivés chez elle et n'en croyaient pas leurs yeux.

«Ma mère n'arrêtait pas de crier. Elle disait ''le bébé es-tu correct?''. Je lui ai dit : ''calme-toi, sinon tu sors''», raconte la Jeannoise avec humour.

Les événements qui ont suivi se sont déroulés rapidement. La famille a appelé l'ambulance. La préposée du 911 a recommandé à Virginie d'attacher le cordon ombilical avec un élastique pour protéger la santé du bébé. Les ambulanciers sont arrivés et ont pris la situation en main. La maman n'a que de bons mots à prononcer à leur égard.