 En 1942, Alcan voulait détourner des rivières de la Côte-Nord vers la région 

En plein coeur de la Seconde Guerre mondiale, Alcan a songé très sérieusement à détourner les rivières Bersimis (aussi appelée Betsiamites) et aux Outardes sur la Côte-Nord afin d'alimenter ses centrales Shipshaw et Chute-à-Caron via les rivières Manouane, Péribonka et Shipshaw, un projet qui a été refusé par le gouvernement d'Adélard Godbout. Ce refus a été le prétexte pour la haute direction d'Alcan de construire la centrale Kemano en Colombie-Britannique, qui alimente l'aluminerie de Kitimat.