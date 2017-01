Festival de bateaux-dragons de Saguenay: prêts pour la troisième édition

Cette compétition amicale de bateau pirogue, qui se déroule sur la rivière aux Sables à Jonquière, permet à des groupes d'employés, de membres d'une même famille ou à des groupes d'amis de relever un défi tout en contribuant à une bonne cause. En effet, pour une 2e année consécutive, le Festival de bateaux-dragons remettra un don à la fondation Arianne. Cette fondation, mise sur pied en l'honneur d'Arianne Ménard, amasse des fonds afin de venir en aide financièrement à des familles qui résident au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dont l'un des enfants doit subir des traitements médicaux à l'extérieur de la région.

L'édition 2016 avait d'ailleurs permis de remettre un montant de 10 000$ à la fondation. «Le Festival de bateaux-dragons est notre plus grosse activité de financement et nous sommes très heureux de collaborer de nouveau avec les organisateurs pour faire de l'événement un succès. Grâce à la somme remise lors de la dernière édition, nous avons pu aider financièrement plusieurs familles de la région», a souligné Jacques Girard, président de la fondation Arianne.

Former des équipes

Bien que l'invitation s'adresse particulièrement aux entreprises régionales, tout le monde peut se former une équipe, laquelle doit être composée de 20 personnes comptant un minimum de cinq femmes. «C'est vraiment accessible à tout le monde et c'est ce qui est intéressant avec cette discipline, fait valoir Martin Tremblay d'Événement 2 M, responsable de ce rendez-vous. Des festivals de bateaux-dragons existent partout au Québec et la discipline connaît un essor important depuis quelques années de par sa grande accessibilité.»

Lors de la dernière édition, plus de 700 participants répartis dans 35 équipes ont pris part à l'événement. Au-delà du nombre de participants, c'est l'ambiance sur le site qui a le plus réjoui les organisateurs. «Le plus difficile l'an dernier, c'était de vendre une activité que très peu de gens connaissaient. Et une fois inscrits, encore fallait-il qu'ils aiment leur expérience. En ce sens, l'ambiance survoltée sur le site, la présence du village des athlètes ainsi que les efforts que nous avons déployés sur le plan de l'animation et de l'encadrement des équipes ont su contribuer aux succès de l'événement», souligne Martin Tremblay qui pourra compter, pour une deuxième année de suite, sur l'appui de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de présentateur de l'événement.

Pour cette 3e édition, les organisateurs prévoient apporter quelques petites modifications, mais rien de majeur. «Le concept demeurera le même, mais nous apporterons des améliorations aux services offerts aux participants. Il y aura notamment un service de garde offert aux parents, qui pourront y laisser leurs enfants durant leur course. Nous améliorerons également l'animation sur le site en ajoutant notamment des colonnes de son supplémentaires afin de pouvoir couvrir le village des athlètes», a conclu le promoteur.