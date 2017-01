Sablière Calida: le droit acquis étudié par une firme d'avocats

Un litige oppose l'entreprise nouvellement propriétaire des lieux aux citoyens du secteur, qui se plaignent de pollution visuelle et sonore. Les résidants concernés ont fait circuler une pétition dans l'espoir que Calida cesse de faire du concassage. Depuis plusieurs années, ce type d'activité ne se faisait pas à la sablière, située tout près du centre plein air Bec-Scie.

En novembre dernier, après une sortie publique des citoyens du quartier et la tenue de rencontres d'informations, un médiateur a été nommé par la Ville afin de rapprocher les deux parties.

Le dossier figurait à l'ordre du jour de la rencontre du comité exécutif de Saguenay jeudi. Interrogée à ce sujet, la conseillère municipale baieriveraine Martine Gauthier a indiqué que la question du droit acquis doit être élucidée par des experts.

«Les citoyens se questionnaient beaucoup. Par souci de transparence, on a décidé d'obtenir une interprétation officielle. C'est la meilleure façon de regarder ça de façon plus officielle. Après, on va pouvoir aller de l'avant et travailler sur les moyens à prendre pour améliorer le climat et le bon voisinage», a fait valoir Martine Gauthier. Une fois l'opinion juridique obtenue, la médiation pourra reprendre avec le conseiller mandaté par la firme Englobe, qui a obtenu le contrat de Saguenay.