L'actualité régionale en bref

Le billet formule groupe qui leur a valu un prix Maxmillions a été acheté au kiosque de loteries des Galeries Jonquière, a indiqué Loto-Québec, par voie de communiqué, vendredi en fin d'après-midi. Le détaillant recevra 1% gain, soit 10 000 $. Les gagnants qui entament l'année 2017 avec un beau montant en poche sont Sylvie Boivin, Jean-Baptiste Bouchard, Pierre Brassard, Marie-Claude Chiasson, Renald Déry, Gisèle Drapeau, Jean-Marc Gagnon, Réjean Laberge, Vasile Nita, Jean-Michel Otis et Léon Renaud.

Cinq personnes ont été arrêtées pour trafic de stupéfiants et contrebande de tabac à Roberval vendredi matin. Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l'arrestation de trois hommes et de deux femmes. Les enquêteurs ont saisi sur place de l'huile de haschisch, une quinzaine de grammes de cannabis, du matériel servant à de la production ainsi que du tabac de contrebande. Une femme de 35 a comparu vendredi au Palais de justice de Roberval pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants, a indiqué la SQ, par voir de communiqué, en soirée vendredi. «Les quatre autres personnes arrêtées ont été libérées et pourraient comparaître ultérieurement», ajoute-t-on.