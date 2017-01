Une pétition pour recycler le verre

Agrandir

Charles-Olivier Bolduc a lancé une pétition demandant à ce que le verre soit recyclé au Québec, et non enfoui en majorité, comme c'est le cas actuellement. Il s'agit de son deuxième défi après qu'il ait réduit sa production de déchets de 90% en un an.

Photo Le Quotidien, Michel Tremblay