Un nouveau feu de circulation sur Talbot

Denis Villeneuve

Le projet de réaménagement piétonnier longeant le boulevard Talbot sera bonifié avec l'ajout d'un nouveau feu de circulation, d'une traverse piétonnière et l'ouverture du terre-plein central à la hauteur des commerces Léo Automobile et Multi-Soda. Cela permettra d'éviter aux automobilistes de faire un virage en U à la hauteur du boulevard Barrette et de la rue des Roitelets.