 Pêche blanche: embarquement vendredi sur le lac Kénogami, patience à Grande-Baie 

L'embarquement des cabanes à pêche sur les glaces du lac Kénogami aura lieu vendredi, à compter de midi, pour le site du Camping Jonquière, et à 18 h, pour le site de l'Éperlan.

Les plus récentes mesures ont permis de constater une épaisseur de glace effective moyenne de 13 pouces, ce qui permet le début de l'installation des maisonnettes. Aucun processus de pesée n'est prévu pour ce secteur.

Les propriétaires de cabanes à pêche du secteur Grande-Baie devront prendre leur mal en patience encore un peu puisque les mesures les plus récentes font état d'une épaisseur de glace effective moyenne de dix pouces et demi.

Or, il faut atteindre le chiffre magique de 12 pouces de glace effective pour que Saguenay donne le feu vert à l'embarquement des cabanes.

Cela dit, la préparation du site se poursuit et devrait se terminer au plus tard vendredi, en fin de soirée, tandis que le déneigement de l'Anse-à-Benjamin est complété. Les prochaines mesures de glace seront prises les 23 et 24 janvier.