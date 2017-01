Des syndicats à la période de questions du CIUSSS

Plus d'une soixantaine de syndiqués avaient pris place dans la salle et ont entonné quelques chansons, s'attaquant notamment au ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Dans un premier temps, la responsable politique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Lynn Brie, est venue s'inquiéter du transfert de dix travailleuses sociales l'automne dernier des CLSC vers les Groupes de médecine familiale (GMF). «Il est clair pour l'APTS que sans budget additionnel (...), l'offre de services des CLSC se retrouve à nouveau atrophiée et ce, au plus grand désarroi de nos membres et de la population», a-t-elle lancée en guise de préambule à ses questions à la PDG du CIUSSS, Martine Couture. Selon elle, les délais d'attente pour la clientèle sont passés d'un à quatre mois depuis le transfert. Mme Couture a répliqué que cette statistique date d'avant le changement. «Le personnel déplacé continue à offrir la même gamme de services», a-t-elle assuré.

Par la suite, Nathalie Savard, présidente du Syndicat des intervenants et intervenantes de la santé du Nord-Est québécois, est venue dire son désarroi face aux conditions de travail de ses membres qui s'effritent. Elle a déploré ne pas avoir de canal direct pour discuter avec la direction depuis la fusion des différents CSSS dans le nouveau CIUSSS. Martine Couture a répondu positivement à sa demande à l'effet qu'il y aurait des rencontres.