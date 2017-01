Un militaire de Bagotville aux commandes d'une démonstration de CF-18

Un militaire de Bagotville, le capitaine Matthew Kutryk, pilotera le CF-18 de démonstration partout en Amérique du Nord cette année. À ce titre, on pourra le voir à l'oeuvre les 24 et 25 juin à Bagotville, à l'occasion du spectacle aérien international qui marquera le 75e anniversaire de la base militaire.

Puisque cette année coïncide également avec le 150e anniversaire de la Confédération, il sera peint aux couleurs du Canada. L'annonce a été faite mercredi par le commandant de la 1ère Division aérienne du Canada et de la Région canadienne du NORAD, le major général Christian Drouin.

Le capitaine Matthew Kutryk est né à Fort Saskatchewan, en Alberta, et a passé l'essentiel de sa petite enfance à Whitehorse, au Yukon.

Comme bien des pilotes de chasse, le capitaine Kutryk a eu la piqûre à l'occasion d'un spectacle aérien à la 4e Escadre de Cold Lake, à la fin des années 80.

Après un passage dans les cadets de l'air, il a poursuivi ses études en génie mécanique à l'université d'Alberta avant de joindre l'Aviation royale canadienne en 2006.

Après sa première phase d'entraînement au pilotage à Portage la Prairie, il s'est entraîné au vol militaire à la base de Moose Jaw, en Saskatchewan.

En 2010, le capitaine Kutryk a saisi l'occasion de piloter des avions à réaction rapides et s'est installé à la base aérienne Sheppard de Wichita Falls, au Texas, pour y recevoir l'entraînement nécessaire.

Quand il a reçu son diplôme en mai 2012, il a réalisé le rêve de son enfance, devenir pilote de l'ARC.

De retour au Canada, il s'est joint comme stagiaire au 410e Escadron d'entraînement opérationnel à l'appui tactique de la 4e Escadre Cold Lake afin d'y recevoir l'entraînement opérationnel portant sur le CF-18 Hornet jusqu'en 2013, après quoi il s'est joint au 425e Escadron d'appui tactique à la 3e Escadre Bagotville.

Le capitaine Kutryk s'est entraîné activement au Canada et aux États-Unis à bord du CF-18 Hornet. Il a participé à des missions du NORAD partout au Canada, notamment dans le Grand Nord. À l'heure actuelle, il cumule les fonctions de chef de section et d'instructeur dans le domaine des chasseurs de guerre électronique au 425e Escadron d'appui tactique.

En avril, il participera à l'entraînement annuel de l'équipe de démonstration du CF-18 à Comox, en Colombie-Britannique, en prévision du lancement de la saison de spectacles aériens de 2017, poursuit l'ARC par voie de communiqué.

«C'est un immense honneur pour moi d'avoir le privilège de faire partie de l'équipe de démonstration du CF-18, surtout au cours d'une année aussi importante pour notre pays, a déclaré le capitaine Kutryk, dans le même communiqué. J'ai hâte de voyager partout au Canada et aux États-Unis pour montrer les compétences et le professionnalisme qui caractérisent l'Aviation royale canadienne. Je profite de l'occasion pour remercier tous les professionnels extrêmement dévoués qui soutiennent l'équipe et qui rendent nos spectacles possibles.»