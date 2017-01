Martin Gagnon appelle à la vigilance

Son directeur général, Martin Gagnon, a voulu réagir à la suite de la décision prise par la Direction générale de cancérologie. Il a rappelé la mission de l'organisme fondée en 1980, qui est de contribuer à l'autonomie régionale en matière de soins de santé grâce à l'amélioration des services et soins offerts.

«Il ne faut pas baisser les bras et il ne faut surtout pas penser que parce qu'on a déjà ces spécialités, on va les conserver», a prévenu Martin Gagnon au cours d'un entretien.

«Il faut demeurer vigilant, a-t-il poursuivi. On ne va jamais questionner ou encore critiquer des décisions qui sont d'ordre médical parce que ce n'est pas notre champ de compétence. Cependant, on dit à nos donateurs qu'il ne faut pas tenir pour acquises les spécialités régionales qu'on a actuellement. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à foncer et si on démontre qu'on veut conserver nos services, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à des décisions qui vont délocaliser des spécialités.»

Martin Gagnon croit qu'au même type que l'UQAC et la Base militaire de Bagotville, l'hôpital de Chicoutimi est une base importante pour implanter et conserver des actifs.

«Ce sont des entités structurantes et ce sont des pôles importants dans la région, a soutenu M. Gagnon. Il faut s'assurer de démontrer qu'on veut les garder. C'est toujours plus difficile de dire qu'on va fermer des départements quand on décide de bâtir des infrastructures importantes, qui permettent justement de développer des services.»

Le directeur général a mis en valeur l'importance de l'existence d'un organisme comme la Fondation de ma vie. Il a rappelé qu'une situation semblable s'était présentée en 1975, quand l'hôpital de Chicoutimi avait été menacé de perdre ses départements de cardiologie et d'hémonydamie. La mobilisation du milieu, mené par le cardiologue Yves Savard, avait permis de conserver ces services.

«Ça met encore plus en évidence et ça amène une pertinence supplémentaire à la mission de la Fondation de ma vie et à celle de toutes les autres fondations hospitalières dans la région qui se battent pour la même chose, a avancé Martin Gagnon. On est une fondation qui amasse des sous pour pouvoir acheter des équipements de haute technologie qui vont permettre de financer le développement de certaines spécialités médicales. Pour nous, cette mission-là va continuer de se faire.»