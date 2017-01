Des propos racistes en classe

L'enseignant d'histoire tiendrait ce type de discours en classe depuis le début de l'année scolaire, devant des élèves d'origine autochtone, a révélé Radio-Canada dans un reportage diffusé mardi soir.

«Dès qu'on a été mis au courant, vendredi, on a mis une enquête en place, a confirmé la porte-parole de la CS des Rives-du-Saguenay, Hélène Aubin, en soirée. On cherche à valider ces allégations et à faire la lumière sur cette histoire.»

«Si de tels propos ont été tenus, c'est inacceptable», a ajouté Mme Aubin, lors d'une entrevue téléphonique.

Selon Hélène Aubin, des rencontres ont déjà été tenues, et certaines personnes doivent encore être consultées. Si les allégations s'avèrent fondées, « les conséquences pourraient aller jusqu'à la suspension », a précisé la porte-parole de la CS des Rives-du-Saguenay.

Sortie sur Facebook

Selon Radio-Canada, l'enseignant aurait comparé les Autochtones à des chiens alors qu'il donnait un cours sur la crise d'Oka. De retour à la maison, un élève aurait rapporté ces propos à ses parents, et le père du jeune a fait une sortie Facebook.

L'enquête administrative pourrait durer encore quelques jours.