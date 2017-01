Étudier les plantes pour trouver des remèdes

PAGE UQAC / Étudiant au doctorat en chimie à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Alexis St-Gelais travaille à partir de plantes pour tenter de trouver des molécules qui pourraient, peut-être, être utilisées pour traiter le cancer. Mais avant d'atteindre cette étape, M. St-Gelais doit trouver le moyen de synthétiser et de modifier légèrement les molécules voulues afin de faciliter les recherches.

Sa thèse de doctorat se nomme, pour le moment, Synthèse, pharmacomodulation et mécanisme d'action cytotoxique de tannins synthétiques et de dirchromones. «L'activité cytotoxique (la capacité à tuer des cellules) est le premier indice que nous utilisons pour trouver une application potentielle dans le grand domaine du cancer, où on cherche à tuer les cellules cancéreuses. Quant à la pharmacomodulation, c'est le travail de modifier un peu la molécule pour améliorer son activité», explique M. St-Gelais.

Comme les chercheurs ne savent pas exactement la manière dont les molécules fonctionnent et leurs effets potentiels sur le corps humain, il est nécessaire de réaliser plusieurs tests sur de nombreux échantillons. Toutefois, il est généralement difficile d'isoler une grande quantité de molécules, ce qui n'est pas suffisant. M. St-Gelais essaie donc de reproduire les éléments voulus à partir de produits synthétiques disponibles sur le marché.

«J'essaie de synthétiser deux types de molécules qu'on a retrouvées dans les plantes. Les tannins sont assez répandus, il y a énormément de plantes qui en font. Il s'agit de substances que les plantes produisent pour se défendre contre leur environnement: les virus, par exemple, mais également contre les dommages physiques comme ceux que causent les herbivores. C'est un peu le même principe pour les dirchromones, qu'on retrouve dans une plante qui se nomme le Dirca des marais, que personne ne connaît, mais qui pousse du Québec à la Floride, et que les Amérindiens utilisaient pour traiter le cancer», ajoute-t-il.

M. St-Gelais n'a pas commencé ses recherches de zéro. Il travaille à partir de recherches réalisées au laboratoire LASEVE, de l'université, qui s'intéresse aux produits naturels dans leur ensemble.

Il s'agit également d'une continuité de son travail de maîtrise, où il avait réussi à isoler les dirchromones.

Un intérêt depuis le début

«J'ai fait mon baccalauréat en chimie des produits naturels, et on avait une formation sur les plantes. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. On vit dans le bois après tout. Tout le monde a également entendu parler des remèdes de grands-mères!», mentionne Alexis St-Gelais.

Selon lui, peu de groupes font ce genre de recherches, et l'UQAC a une très bonne expertise, grâce au laboratoire LASEVE. L'étudiant a d'ailleurs commencé dès son bac à travailler à ce laboratoire pendant l'été.

Alexis St-Gelais s'intéresse aux sciences depuis le quatrième secondaire, lorsqu'il a participé au concours Expo-science. Il y a pris part jusqu'à sa deuxième année de cégep, et s'implique maintenant dans l'organisation. «Je m'étais fait encadrer par un enseignant en chimie du Cégep de Jonquière, et on avait un projet qui portait sur l'if du Canada, dont certaines molécules sont présentement utilisées pour traiter le cancer. Ça m'a ouvert à ce champ d'études», conclut-il.