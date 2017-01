Le centre multisports d'Alma prêt à temps pour les Jeux du Québec

Le centre multisports d'Alma sera prêt à temps pour le début des Jeux du Québec. En fait, la toute première activité du nouveau bâtiment sera la cérémonie d'ouverture de la plus grande compétition provinciale réservée aux jeunes sportifs, le 25 février prochain.

Le Quotidien a effectué une visite des lieux en compagnie du coordonnateur des ressources matérielles à la ville d'Alma, Roger Décoste. Annexé au centre Mario-Tremblay, lui aussi rénové il y a peu de temps, le nouveau centre multisports offrira des installations spacieuses pour les participants aux prochains Jeux du Québec.

Lundi après-midi, les entrepreneurs s'affairaient notamment à installer la surface des terrains de tennis. L'installation des filets protecteurs et la pose du revêtement des planchers font partie des prochaines étapes. La ville d'Alma pourra prendre possession de l'endroit d'ici deux semaines.

«On prévoit toujours la livraison provisoire à la fin du mois de janvier, a confirmé la conseillère en communications à la ville d'Alma, Audrey-Claude Gaudreault. À partir de ce moment, on va pouvoir faire les ajustements nécessaires et procéder aux dernières vérifications. La cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec sera la première activité à se tenir dans le centre multisports. Il n'y aura pas d'ouverture au public avant, ce qui fait en sorte qu'on va faire le fignolage et prendre le temps de tout mettre en place.»

Si la livraison provisoire est prévue à la fin du mois, la livraison complète va quant à elle coïncider avec le début des Jeux du Québec. L'entrepreneur, Unibec de Dolbeau-Mistassini, qui avait été mandaté pour construire le centre multisports en présentant une soumission de 9 171 300$, aura alors terminé le travail intérieur. Des détails de finition au printemps, à l'extérieur du bâtiment, seront l'une des dernières étapes pour Unibec.

«Le mois de février va nous permettre de finaliser certaines choses, que ce soit de s'assurer que toutes les prises électriques fonctionnent, ou encore que tout a été respecté selon le devis, a fait valoir Audrey-Claude Gaudreault. Le tout sera suivi du montage pour les Jeux du Québec et finalement, de la cérémonie d'ouverture.»

La conseillère en communication à la ville d'Alma a fait savoir que tout se déroule comme prévu et qu'aucune mauvaise surprise n'a été observée, affirmant du même souffle qu'il ne devrait pas y avoir de dépassement de coûts. Le budget initial de 12 500 000$ devrait donc être respecté pour la construction du centre multisports.

«On avait déjà travaillé dans ce secteur pour l'agrandissement du Centre Mario-Tremblay et on savait à quel type de sol on avait affaire», a confié Audrey-Claude Gaudreault.