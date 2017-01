Un terrain de 89 700$ acquis pour la somme de 225 000$

Le terrain en question a été acquis de la compagnie à numéro 9218-8747 Québec inc., dont les actionnaires sont Denis Potvin et Denise Pineault, tous deux ayant déjà eu des intérêts dans la compagnie Panorama Média, spécialisée dans la vente d'espaces publicitaires sur enseignes électroniques, la vente de commandites et publicités.

Lors de l'adoption de la résolution, la chef de l'Équipe du renouveau démocratique, Josée Néron, a interrogé le directeur général, Jean-François Boivin, concernant l'absence d'un rapport d'évaluation au dossier des élus. Après avoir reçu l'assurance que ce rapport lui serait fourni, Mme Néron et les autres membres du conseil ont voté en faveur de l'achat du terrain.

Le maire Tremblay a justifié l'acquisition par la nécessité de créer une zone tampon pour éviter les inconvénients aux citoyens côtoyant des zones où l'on retrouve des industries.