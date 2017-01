Alma dévoile son plan stratégique de dévelopement durable

Alma va de l'avant avec son plan de développement durable. La Ville a dévoilé sa toute première stratégie, lundi avant-midi, qui contient six enjeux principaux et une centaine de recommandations.

Les enjeux ciblés sont la diversification et le développement économique durable; l'embellissement et la pérennité du milieu bâti existant; la mobilité durable; la santé, l'équité et la qualité de vie des citoyens; la protection de l'environnement et finalement, la sensibilisation et la promotion des valeurs de développement durable. Des orientations liées à chacun des enjeux s'y retrouvent. Le plan stratégique de développement durable vient à échéance en 2021. D'ici là, la mise en place de différents outils favorisant le développement durable figure au programme.

Une première étape dans l'échéancier élaboré a d'ailleurs été complétée lundi soir, lorsque le plan stratégique a été accepté par les membres du conseil municipal en assemblée.

Le document final, garni de 30 pages, a été complété à la suite d'une série de trois consultations publiques au cours desquelles les citoyens étaient invités à faire part de leurs suggestions. Une trentaine d'entre eux étaient présents, lundi, à la Boîte à bleuets pour la présentation du plan, tout juste avant celle réservée aux médias.

Présidé par le conseiller Gilles Girard, le comité estime que les citoyens d'Alma sont rendus à une étape où ils désirent incorporer le développement durable dans leurs habitudes.

«On sent une volonté, a confirmé le maire Marc Asselin, ajoutant que des mesures ont déjà été prises au cours des deux dernières années. On va prendre le temps de bien analyser les choses tout en étant conscient de la capacité de payer des contribuables. C'est un mouvement social qui touche tout le monde et on se devait d'aller de l'avant.»

Marc Asselin a assuré que le plan de planification était «collé à la réalité des Almatoises et des Almatois.» Il a également cité quelques exemples concrets qui sont allés dans ce sens dans les dernières années, comme la modernisation d'installations sportives dans le but de respecter davantage les normes environnementales.

« La réalisation de ces travaux d'infrastructures a permis d'insuffler des sommes importantes dans l'économie locale et régionale, en plus d'améliorer les services offerts aux familles almatoises », a pointé M. Asselin.

De son côté, le président du comité, Gilles Girard, a fait savoir que la mise en place d'un plan de réduction des émissions de gaz à effets de serre a été en quelque sorte l'élément déclencheur à l'aboutissement d'un plan stratégique de développement durable.

Il a ajouté que la réponse de la population almatoise lors des consultations publiques démontre que celle-ci a le désir d'instaurer des habitudes environnementales.

«Le rôle des villes est tellement rendu important qu'on se devait de mettre en place une stratégie claire, a souligné Gilles Girard. On dévoile un plan qui n'est pas uniquement basé sur le moment présent et qui va nous permettre de l'utiliser dans le futur, autant au niveau du développement économique, environnemental, social et culturel de la municipalité.»

Pierre Vincent a pris le temps de présenter le plan stratégique. Le coordonnateur aux bâtiments, parcs et développement durable de la ville d'Alma n'a aucune crainte que les mesures soient effectives puisque plusieurs d'entre elles font déjà partie des changements implantés sur le territoire almatois.

«Je suis en poste depuis cinq ans et j'ai toujours été en contact avec différents partenaires sur une base quotidienne, a mentionné M. Vincent. Des gens nous ont soumis des actions à poser, auxquelles la municipalité est déjà sensible.»

Le plan stratégique de développement durable est disponible sur le site Internet de la ville d'Alma.