 Centre communautaire Saint-Marc à La Baie: trop tôt pour décider de reconstruire 

Denis Villeneuve

Le Quotidien Le Quotidien

Le conseil de Saguenay estime qu'il est encore trop tôt pour décider de la reconstruction ou non du centre communautaire Saint-Marc, détruit en fin de semaine par un incendie, mais le maire Jean Tremblay assure que toutes les démarches seront faites pour relocaliser le plus rapidement possible les sept organismes qu'il abritait.