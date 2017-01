Étudier les sons des bélugas

Myriam Gauthier

Des chercheurs étudient les sons émis par les bélugas dans le fjord du Saguenay et la façon particulière dont les sons y circulent. Ces recherches permettront de mieux connaître l'habitat du béluga et la propagation des sons produits par la circulation de petits bateaux et des navires marchands.