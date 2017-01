Les réserves ne sont pas le problème, selon le chef Gilbert Dominique

Anne-Marie Gravel

Le Quotidien Le Quotidien Le suicide affecte grandement la communauté de Mashteuiatsh. Le chef Gilbert Dominique étudiera les conclusions du rapport du coroner Lefrançois afin de voir si certaines mesures peuvent être appliquées à sa communauté. Il est toutefois convaincu que c'est la dépendance et le faible emploi plutôt que le fait de vivre en réserve qui expliquent une partie de la problématique. « C'est un défi immense », estime celui qui souligne que 50 % des moins de 25 ans qui habitent à Mashteuiatsh vivent de la sécurité du revenu.

Gilbert Dominique a parcouru très rapidement, mais avec « grand intérêt », le rapport du coroner sur la vague de suicides survenue en 2015 dans la communauté autochtone d'Uashat mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord. Le suicide est une grande préoccupation pour le chef, dont la communauté tente de trouver des solutions depuis plusieurs années. « Nous sommes très préoccupés par la situation. Nous sommes sans outils, toujours vulnérables. Ça nous frappe de plein fouet », affirme-t-il. Le chef confirme que le suicide frappe « assez régulièrement » la communauté. « Un ou deux suicides par an sont répertoriés chez nous à Mashteuiatsh, mais ça, c'est sans compter les tentatives. Il y a une intervention policière presque chaque semaine à la suite d'une tentative. C'est un fléau. » En 2005-2006, Gilbert Dominique raconte qu'une vague de suicides avait touché la communauté. « On a fait des états généraux, interpellé la population. Il y a eu une mobilisation. Un plan d'action est sorti de ça. On a vu apparaître beaucoup de stratégies, des pistes ont été instaurées, mais le phénomène du suicide c'est un fléau et il y a une panoplie de situations qui amènent les gens là. » Gilbert Dominique et ses collègues prendront le temps d'analyser l'ensemble des recommandations du coroner afin de voir s'ils peuvent bonifier le plan en place. « J'ai vu certaines pistes qui sont déjà appliquées chez nous. Il y a d'autres mesures et propositions dont on va évaluer la pertinence avec nos spécialistes. On va voir si des choses pourraient être applicables chez nous. » Gilbert Dominique est convaincu que le fait de vivre sur une réserve n'explique pas la problématique du suicide.

Agrandir Le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique Archives Le Progrès-Dimanche, Rocket Lavoie

« Je ne pense pas que c'est le fait de vivre ensemble tissés serrés dans un territoire qui est problématique. C'est la façon qu'on nous a encadrés. Ce qui est le plus dommageable dans notre histoire et qui a malheureusement des secousses sur le plan social et le plan de la santé en général, c'est tout le phénomène de la dépendance. » Il estime que l'application de mesures telles que proposées par le coroner est la meilleure façon de travailler à court terme, mais qu'il faut aussi travailler à moyen et long terme en permettant aux jeunes d'avoir une formation et un emploi intéressant. « C'est beaucoup trop. C'est sûr qu'il faut travailler à l'amélioration des conditions de vie dans nos communautés. Il faut favoriser l'accès à l'emploi, une meilleure formation de notre population, enrayer le plus possible la surconsommation d'alcool et la consommation de drogue. On tente d'amener plusieurs pistes, mais malgré ça, on demeure une communauté vulnérable. On n'a pas toutes les ressources pour entamer un virage plus positif qui va amener nos jeunes à espérer être des actifs pour la communauté. On a encore trop de dépendances. »

« Ça fait longtemps qu'il y a une urgence », souligne Marco Bacon du Centre Nikanite