Le poisson de fond taquiné à La Baie et à Roberval

Les amateurs de pêche blanche sont désormais autorisés à taquiner le poisson de fond. Samedi, de nombreux adeptes ont donc gagné les eaux gelées de la baie des Ha! Ha! et de L'Anse-à-Benjamin, à La Baie, pour tenter d'extirper quelques prises.

Vers 11h, c'était la cohue à l'Accommodation des 21, spécialisée dans la vente de matériel de pêche. Lors du passage du Progrès-Dimanche, le spécialiste du loisir et président de l'organisme Promotion pêche, Rémi Aubin, faisait profiter de ses connaissances aux clients, impatients de jeter leurs lignes à l'eau. Il maniait des leurres de diverses tailles, roses et verts, en forme de poissons, en expliquant pourquoi il est préférable d'y aller pour un modèle phosphorescent et un hameçon qui ne rouille pas.

Devant les yeux intéressés d'un père et de son garçon, qui venaient tout juste de déposer un sac d'éperlans congelés sur le comptoir, il a fait aller ses doigts autour d'un fil de pêche pour démontrer combien il est simple de réaliser le noeud parfait. Le duo a semblé assimiler la matière assez rapidement et est parti satisfait, tandis que l'auteure de ces lignes se demandait comment diable des doigts aussi charnus peuvent manier un fil si mince avec autant d'adresse. Entre deux démonstrations, l'expert prenait une pause pour répondre à nos questions, avant de repartir de plus belle dans un élan d'explications, toujours avec la même passion.

«La pêche est autorisée depuis minuit hier (vendredi). Habituellement, on ferme à 22h, mais on est restés ouverts jusqu'à 23h tellement il y avait du monde. Les gens avaient très hâte de pouvoir pêcher le poisson de fond», a-t-il commenté.