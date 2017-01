Les chirurgies pour le cancer de l'oesophage transférées à Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a tout fait pour conserver cet acquis, mais la Direction générale de cancérologie, à Québec, a tranché dans une lettre acheminée à la présidente-directrice générale du CIUSSS, Martine Couture, tout juste avant les Fêtes.

En août 2016, le CIUSSS a été mis au parfum des intentions gouvernementales. Le Dr Jean Latreille, responsable de la Direction générale de cancérologie (DGC), regroupée sous l'égide du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSSQ), a envoyé une lettre à Martine Couture pour l'aviser que tous les patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean atteints de cancers de l'oesophage et ayant besoin d'une chirurgie devraient désormais être dirigés vers un centre de référence. La PDG a pris la plume à l'intention du Dr Latreille pour lui faire part de son désaccord et de l'inquiétude des membres de son organisation face aux mesures proposées. Elle a rappelé que les résultats d'études et les données disponibles en région démontrent qu'il n'y a «aucune différence au niveau de la morbidité-mortalité en comparaison à des centres à haut débit». Elle a également fait valoir que la région dispose d'une équipe multidisciplinaire complète et compétente pour la prise en charge des patients atteints d'un cancer de l'oesophage.

«Notre objection face à la perte de l'autorisation d'effectuer des chirurgies de l'oesophage se fonde sur les nombreuses conséquences que cela peut engendrer», peut-on lire dans la lettre de Martine Couture, dont nous avons obtenu copie.

Mme Couture argue que le transfert fragiliserait l'équipe de chirurgiens thoraciques qui oeuvrent en région et qui opèrent aussi les cancers pulmonaires. La PDG note également que la centralisation du service diminuerait le pouvoir d'attraction du CIUSSS pour le recrutement de chirurgiens dans ce domaine.

«La perte d'expertise chirurgicale se répercutera non seulement sur les cas opérés, mais également sur les cas de cancer non opérable qui nécessitent une opinion chirurgicale», met en relief la présidente directrice générale.