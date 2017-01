Demande en mariag dans Le Quotidien: Isabelle Sheehy a dit oui

«On ne reçoit pas Le Quotidien à la maison, alors elle ne l'a pas vu, explique M. Mercier. Ce sont ses collègues qui lui ont appris!»

Mme Sheehy travaille à l'hôpital, et lorsqu'elle est arrivée, toutes ses collègues l'ont félicité, raconte Alain Mercier. «Les filles lui ont toutes dit félicitations, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Alors elles lui ont expliqué que c'était pour sa demande en mariage! Elle m'a tout de suite appelé. Elle m'a dit que c'était vraiment une surprise, mais que c'était oui, sans hésiter! Franchement, je ne croyais pas qu'elle l'apprendrait aussi tôt», raconte M. Mercier en riant.

Il ajoute que tous ses amis et sa famille l'ont appelé au courant de la journée pour le féliciter. «Ç'a vraiment été une belle journée!», ajoute-t-il.

Alain Mercier a choisi de participer au concours «La grande demande» puisqu'il se disait que ce serait une façon originale de poser la question. «Je ne pensais pas être choisi, avoue-t-il. J'ai vraiment été surpris quand on me l'a dit. Je ne gagne jamais de concours! Mais je voulais participer, parce que je voulais une belle occasion, et que c'était vraiment original de le faire par les pages du journal!»

Grâce au concours, le couple se mérite une séance photo avec Christine Lemay photographe, en plus d'un chèque-cadeau de 1000$ dans l'une des entreprises de la région spécialisées dans le mariage.