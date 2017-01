L'actualité régionale en bref

Saguenay a effectué une première opération de pesée des cabanes pour les adeptes de la pêche blanche ayant un emplacement dans le secteur de l'Anse-à-Benjamin et dont la cabane était entreposée sur le site des Écorceurs.

On souhaite avoir un portrait du poids des maisonnettes et peut-être procéder, dans le futur, à un embarquement précoce pour les cabanes moins lourdes. Par contre, les pêcheurs du Village sur glace de Grande-Baie devront patienter en raison d'une épaisseur moyenne de 9 pouces et demi.

Et avec l'ouverture de la pêche au poisson de fond samedi, la prudence est de mise et les pêcheurs sont invités à ne pas faire de trous dans les futures rues des villages pour éviter les accumulations d'eau. Informations sur le site pecheblanche.saguenay.ca.