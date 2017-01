Maria-Chapdelaine accorde 250 000$ au Zoo sauvage

Le préfet en a fait l'annonce en précisant que cette somme était étalée sur une période de cinq ans.

Ce montant peut représenter une surprise, car le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin, s'attendait à obtenir 500 000$. «Nous avons eu de bonnes discussions sur la question. On juge que 250 000$, c'est suffisant pour notre MRC. Nous avons beaucoup de projets de développement sur la table et on doit se garder de l'argent. Je pense qu'historiquement, c'est la somme la plus importante que remet la MRC à un organisme. On n'a pas la même capacité de payer que Saguenay qui a donné 500 000$, mais qui a une population de 150 000 âmes. Pour nous, ça représente 10$ per capita. Je trouve ça généreux», a-t-il plaidé.

Jean-Pierre Boivin a indiqué que c'est le rôle majeur du site touristique qui justifie une telle aide financière. «C'est notre produit d'appel et la MRC va, au cours des prochains mois, structurer son industrie touristique pour profiter des retombées de l'achalandage généré par le zoo. Car historiquement, on ne reçoit à peu près rien. Les gens vont au zoo et retournent sur leur pas vers Saint-Prime. Il faut les inciter à venir par chez nous. La directrice générale nous a assuré qu'elle nous aiderait en ce sens», a-t-il ajouté.

Pour obtenir la subvention de 26 M$ promise par Québec, le Zoo sauvage doit récolter 6,5 M$