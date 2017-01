Stéphane Maltais subira un procès

Le Jonquiérois Stéphane Maltais subira son procès le 10 mai, au Palais de justice de Chicoutimi, pour répondre d'accusations pour des attouchements sexuels et pour avoir offert de l'argent à un jeune homme.

L'homme de 45 ans fait face à six chefs d'accusation liés aux contacts sexuels, à de l'incitation à des contacts sexuels et à l'exploitation sexuelle.

Mercredi matin, le juge Michel Boudreault, de la Cour du Québec, devait entendre l'enquête préliminaire de Maltais, mais son avocat, Me Luc Tourangeau, a plutôt annoncé qu'il renonçait à cette étape judiciaire. Il souhaitait passer immédiatement au procès. Me Mélanie Paré, de la Couronne, et le criminaliste sont parvenus à trouver une date afin de déterminer l'acquittement ou la culpabilité de l'accusé.

Selon les informations, Maltais aurait commis les gestes qui lui sont reprochés entre janvier 2013 et février 2014. Les premiers événements répréhensibles auraient débuté par des attouchements au pénis du jeune homme.

L'individu aurait même offert de l'argent à sa présumée victime pour que celle-ci lui montre ses organes génitaux et qu'elle lui permette de toucher son pénis.

Maltais aurait aussi surveillé le jeune homme alors que celui-ci se trouvait sous la douche.