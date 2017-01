Les avocats au sommet du Kilimandjaro

Les trois hommes et leur ami Richard Morin ont entrepris, sous le coup de 16h mardi (heure du Québec), l'ascension du plus haut sommet d'Afrique (en Tanzanie). En matinée, le quatuor était installé dans un camp à 3995 mètres d'altitude.

Les quatre grimpeurs se sont ensuite retrouvés au camp de base Barafu, situé à 4695 mètres d'altitude. Ils avaient ensuite un peu plus de 1200 mètres à franchir avant de pouvoir crier victoire.

«On est présentement au camp de base (Barafu camp) à 4695 mètres. On part pour l'ascension finale à minuit ce soir (16h au Québec) et on devrait atteindre le sommet, à 5895 mètres, à 7h (23h, mardi au Québec)», a écrit Me Boulianne sur sa page Facebook.

Me Boulianne ne cache pas qu'il s'agit d'un gros défi. Il note que le quatuor a accumulé une certaine fatigue, qu'il doit lutter contre le froid et que l'ascension se fait de nuit.

«Il y a aussi le fait que nous aurons 45 pour cent d'oxygène et que nous devrons faire de 11 à 13 heures de marche pour l'aller et le retour. En fait, sur les 30 heures qui vont suivre notre réveil de ce matin (mardi), on va en marcher 20. Par contre, tout le monde se sent bien et on va tous y arriver», a ajouté l'avocat.

Une fois au sommet, les quatre hommes entreprendront leur descente vers le camp de base et leur retour au point de départ.

En plus de relever un défi sportif et personnel, Mes Bouchard, Boulianne et Cantin réalisent aussi cette ascension afin d'amasser des fonds pour l'organisme «Au sommet pour la jeunesse», lequel vient en aide aux jeunes de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Près de 15 000$ amassés

L'objectif de financement de départ était de 10 000$, mais rapidement, celui-ci a été dépassé et se trouvait à près de 15 000$.