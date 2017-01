Une première pesée des cabanes

Saguenay veut ainsi avoir une idée du poids des maisonnettes et peut-être permettre, dans le futur, un embarquement précoce pour les cabanes de pêche plus légères. C'est la première fois que les autorités municipales tiennent une telle opération.

Il est encore trop tôt pour donner un approximatif de la date de l'embarquement des cabanes sur les sites de L'Anse-à-Benjamin et de Grande-Baie, mais les propriétaires inscrits à la pesée sont attendus jeudi et vendredi. Ceux et celles qui désiraient participer à l'échantillonnage de Saguenay devaient s'inscrire préalablement et les deux journées de pesée affichent maintenant complet.

Toutefois, d'autres horaires devraient être rendus publics par les autorités municipales prochainement.

«Le but est d'avoir un échantillonnage pour mieux connaître nos parcs de cabanes et peut-être permettre un embarquement modulé au cours des prochaines années, c'est-à-dire embarquer plus tôt des cabanes plus légères», a affirmé Marie-Hélène Lafrance, conseillère aux communications à la Ville de Saguenay.

Par ailleurs, aucune nouvelle mesure n'a été prise, mardi, mais Hydro-Météo sera sur la baie des Ha! Ha! , au cours des prochains jours, histoire de savoir si les 12 pouces requis sont sur le point d'être atteints. Le bornage et la cartographie se poursuivront également.

Quelques installations temporaires sont actuellement visibles sur la baie, ce qui est toléré par les autorités municipales. «Nous demandons aux gens d'être prudents et de ne pas aller dans des secteurs à risque, où de l'eau est visible, par exemple», a indiqué Marie-Hélène Lafrance.

Soulignons que les amateurs de pêche sur glace pourront commencer à taquiner le poisson de fond le 14 janvier. L'an dernier, l'embarquement des maisonnettes avait eu lieu le 27 janvier.