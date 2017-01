Le Village boréal est prêt

Le 25 février, il sera possible de regarder de près le ciel étoilé grâce au télescope du Planétarium du club d'astronomie les Boréalides de Saint-Félicien. Auparavant, les gens sont invités à un souper fesse de boeuf. Le lendemain, les plus actifs pourront se mesurer lors d'une course à obstacles.

Une trentaine de cabanes sur les 70 sont installées. L'anneau de marche est prêt. «Les employés de la Ville vont finaliser l'anneau de glace, vont faire l'installation de la patinoire et de l'électricité et des autres choses. Nous devrions être bons pour déménager le chalet Desjardins si nous avons 15 pouces de glace. Nous allons monter le chapiteau pour être prêts cette fin de semaine», ajoute-t-elle.

Au village sur glace de Roberval, le site est ouvert pour les marcheurs et les joueurs de hockey.

En effet, l'anneau de glace et la patinoire sont prêts depuis samedi. Pour ce qui est de l'embarquement des cabanes, il faudra patienter encore quelques jours.

«C'est mercredi que nous saurons s'il sera possible d'embarquer les maisonnettes. Je l'espère, on travaille fort pour ça. La grosse tempête nous a compliqué la vie. En plus de prendre beaucoup de temps pour l'enlever, elle a retardé l'épaississement de la glace. Nous avons entre 11 et 15 pouces de glace selon les endroits», a informé la directrice générale, Maryse Paradis.

De la «slush» s'est formée à quelques endroits, ce qui complique la préparation du site hivernal.

En plus de l'anneau de marche et la grande patinoire, la nouvelle glissade est disponible afin que les jeunes et les moins jeunes puissent s'y amuser. Un ajout qui sera très apprécié, selon la directrice générale.

Les marcheurs peuvent se présenter tous les jours sur le site. Quatre tentes ont été montées. Il y en a une qui est chauffée pour permettre aux gens de se réchauffer.