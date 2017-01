Froid intense: dure journée pour les voitures

La porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier, affirme qu'entre minuit et 10h lundi matin, le CAA avait reçu 9887 appels et rendu 3400 services de dépannage à la grandeur du Québec. Dans la région, le CAA a effectué 210 sorties de dépannage pour aider les automobilistes à prendre la route.

«Nous avions pris les mesures pour que l'on puisse répondre à un volume important d'appels. Il y avait eu une première journée de froid en décembre et aujourd'hui (lundi), nous avons répondu à ce que nous considérons comme une bonne journée d'hiver.»

En tout et partout, CAA-Québec disposait de 1100 dépanneuses et autres véhicules pour répondre aux appels des automobilistes sur le territoire québécois. Des équipes additionnelles ont été ajoutées pour répondre au téléphone.

Mieux préparés en région

Lors des événements de grand froid, le CAA fait des constats quant à la situation qui prévaut entre les grandes villes et les régions. Lors de ces froids intenses, la ville de Montréal représente toujours un volume d'appel important.

«Il n'y a pas que le nombre. Il y a aussi le fait que les gens ne sont pas en mesure de brancher le chauffe-moteur ou de mettre la voiture dans un abri ou un garage. Les automobilistes des régions sont bien préparés pour affronter ces périodes», indique la porte-parole.

Les principaux problèmes des automobilistes sont les batteries qui ne sont plus assez puissantes pour de la glace qui se forme dans les conduites de carburant. Des problèmes qu'il est possible de régler en faisant le plein lors de ces périodes. Pour la batterie, le CAA indique que la durée de vie moyenne de cette pièce névralgique est de quatre ans.

Mario Claveau, propriétaire et directeur de service chez Batterie spécialité, a pour sa part des explications plus spécifiques quant à la durée de vie des batteries dans les véhicules modernes.

«Une batterie dans un véhicule qui est utilisé sur une base régulière peut durer de cinq à six ans.

Dans des régions comme Montréal, où les gens passent de longues heures dans le trafic, les batteries ont le temps de charger adéquatement et sont donc efficaces.»

Les véhicules modernes sont en général vendus avec une multitude d'équipements électroniques ou de chauffage (les systèmes pour chauffer les sièges), qui consomment beaucoup d'énergie. À l'inverse, les mêmes véhicules ont été construits avec des critères de réduction de poids et d'espace.

«On se retrouve avec des batteries plus petites et des alternateurs plus petits. Quand vous avez une voiture qui consomme beaucoup d'énergie, qui ne roule pas beaucoup et dont le système pour recharger est moins puissant, à la longue, ça risque de créer des problèmes», explique Mario Claveau.

Selon Mario Claveau, il existe des solutions pour contrer ces problèmes. Il est possible d'installer sous le capot un chargeur à batterie que l'on peut brancher de façon occasionnelle pour s'assurer que la batterie soit en tout temps à 100% de sa charge.

Par période de grand froid, une batterie peut perdre jusqu'à 25% de sa puissance.