Une très bonne 15e saison pour la Maison du père Noël de Girardville

Le site, devenu un incontournable du temps des Fêtes, fermait ses portes samedi.

«On a eu de la neige dès le départ, alors ça nous a vraiment aidés, contrairement à l'an dernier où on n'avait pas été gâté, mentionne M. Perreault. Il y a également eu aussi le spectacle de Guylaine Tanguay qui nous a donné une bonne visibilité.»

Selon lui, le site a accueilli environ 7500 personnes, ce qui se situe dans les moyennes depuis quelques années.

«Tout a très bien fonctionné, et il n'y a pas eu de problème. Avec la neige dès le début, on a pu faire les sentiers et les glissades en tube. Tout repose sur la neige! On n'a pas manqué de personnel non plus. On a besoin de huit employés chaque soir, et ça peut être difficile de trouver des gens qui veulent être présents le 23, 24, 25, 31 décembre ou le 1er janvier», explique le copropriétaire.

Par ailleurs, Michel Perrault s'estime chanceux de ne pas avoir eu de gros froids, sauf les deux derniers jours. «Même si on a beaucoup de neige, les gens ne voudront pas venir s'il fait -35 °C. Ce n'est pas bon pour nous. On est vraiment à la merci de la température», conclut M. Perrault.