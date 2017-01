Entretien par la Ville de voies privées: encore du chemin à faire

On compte près de 240 chemins privés qui sont ouverts à la circulation publique à Saguenay, ou des chemins de tolérance comme les appelle le nouveau règlement de la Ville visant à harmoniser leur entretien dans les différents secteurs. Un an après l'adoption, des citoyens continuent de payer des milliers de dollars en taxes municipales en étant peu satisfaits des services qui leur sont offerts, même si la situation s'est améliorée pour plusieurs. Et puisqu'elles ne sont pas maîtres des lieux, les autorités doivent agir avec prudence. Serait-ce une bonne solution de céder les chemins à la Ville ? La réponse est complexe.

Elle demande à ce que les voies de circulation privées de type collectrices, qui permettent à des citoyens de passer de leur propre rue à une autre artère plus importante, soient municipalisées. Les chemins Bouchard et des Pinsons en sont des exemples. Ils sont tellement empruntés que certains résidants ne savent même pas qu'ils passent sur des tronçons privés, indique Christine Boivin.

Le district compte une centaine de chemins privés ouverts au public, une situation insensée croit Mme Boivin. « On dirait que la fusion n'a pas été terminée ici. Comment se fait-il que ces chemins n'aient jamais été repris par la Ville ? Normalement, lorsqu'un promoteur construit des routes pour un développement domiciliaire, ils sont cédés par la suite. On se croirait dans les années 50. »

« Si on l'avait fait il y a 10 ans, ç'aurait été beaucoup plus facile. Là, il faut mettre les chemins en règle selon les normes du ministère des Transports, ce qui va coûter des millions », estime la conseillère de l'Équipe du renouveau démocratique.

Citoyens exaspérés

Le résidant de Lac-Kénogami Michel Martel a interpellé les élus plusieurs fois à ce sujet, lors du conseil d'arrondissement de Jonquière notamment. Membre d'une association de propriétaires, il a rencontré en novembre des responsables de l'entretien des routes à Saguenay, sans avancement concret, et a fini par baisser les bras. « Nous sommes plusieurs à vouloir que la Ville prenne les chemins et qu'elle mette ses culottes. Même si on a envoyé une liste d'une centaine de noms, ça ne donne pas grand-chose. Ils ont inventé un règlement et là on n'a plus rien à dire. »

Jusqu'à maintenant, le déneigement se fait bien. C'est l'entretien d'été qui pose problème. « Ce n'est vraiment pas ragoûtant de s'aventurer dans les chemins. Ils passent la niveleuse juste quand ça leur tente. C'est laborieux, ajoute-t-il. On paie nos taxes, on devrait avoir droit à des services comme tout le monde. »

Christine Boivin reste également sur son appétit au sujet du règlement. Des rues qui n'étaient pas déneigées le sont maintenant, mais d'autres qui l'étaient ne le sont plus. Elle a l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Jacques.

« C'est encore un gros problème. J'ai reçu plusieurs appels. Des citoyens pensaient être encore déneigés par la Ville cette année et ont dû trouver un entrepreneur à la dernière minute. Je crains qu'à la longue, un monopole s'installe. Personne ne m'a demandé mon avis pour rédiger le règlement, alors que mon secteur est le principal concerné. On m'a dit qu'on pourrait apporter des correctifs, et maintenant que c'est le temps on me ferme la porte. »

Taux de taxes

Il s'agit d'un autre exemple pour Christine Boivin que l'harmonisation des taux de taxes à Saguenay est inadaptée pour les habitants de Lac-Kénogami. Il est de 95 cents par tranche de 100 $ d'évaluation pour ceux-ci et de 99 cents pour les autres propriétaires, dans le nouveau budget.

« Le taux de taxes doit être représentatif des services. Il y a des citoyens qui paient trois, quatre, cinq mille dollars de taxes et qui n'en ont pas. Ça commence à coûter cher pour un beau décor ! »