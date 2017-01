Quatre navires accosteront à La Baie: le Bluenose II parmi les bateaux

Les voiliers qui doivent mouiller les eaux de la baie des Ha! Ha! sont le Oosterschelde et le Europa, tous deux au pavillon néerlandais, ainsi que le célèbre Bluenose II, au pavillon canadien, et la goélette Bowdoin, qui porte le drapeau américain, a-t-on indiqué au Progrès-Dimanche cette semaine, après la parution plus tôt d'un article sur le sujet.

Le plus impressionnant sera certainement le Oosterschelde, avec ses 50 mètres de longueur et ses 36 mètres de hauteur. Le navire, construit en 1918 et restauré de 1988 à 1992, est «le dernier représentant de la grande flotte de goélettes à trois mâts qui naviguait, au début du 20e siècle sous pavillon néerlandais», peut-on lire sur le site Internet du voilier.

L'organisation de Rendez-vous 2017 (RDV 2017), le nom donné à l'événement qui accueillera dans la province les 40 grands voiliers dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, précise cependant que cette liste est sujette à changements d'ici la tenue de l'événement.

Les 40 navires s'arrêtent au Canada du 30 juin au 20 août. Les voiliers seront alors en période de cabotage au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, une pause pendant la grande course transatlantique qui se déroule d'avril à septembre en cinq étapes.

Tous à Québec

Les 40 grands voiliers seront tous rassemblés à Québec du 18 au 23 juillet.