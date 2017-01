Élections municipales: Mathieu Thibeault, candidat à 20 ans à Saguenay

Mathieu Thibeault, 20 ans, pourrait être le plus jeune candidat aux élections municipales de 2017. Originaire du quartier Côte Réserve, à Chicoutimi, il briguera le poste de conseiller lors du scrutin du 5 novembre. Il affrontera l'actuel représentant du district à la table du conseil et porte-étendard du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), Michel Tremblay.

Le candidat, dûment enregistré comme indépendant auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) depuis le 20 décembre, franchit un premier pas vers la concrétisation de l'un de ses plus grands rêves : faire de la politique. En entrevue téléphonique, Mathieu Thibeault a confié qu'il souhaite devenir politicien depuis l'enfance. Il a décidé de se lancer dans le but de faire valoir ses idées et d'insuffler un vent de jeunesse à l'hôtel de ville de Saguenay.

«Je me lance comme indépendant parce que je veux voter selon mes convictions et non selon celles d'un parti. Je veux avoir une liberté d'action et de parole», dit celui qui a l'intention d'annoncer sa candidature de façon plus officielle au cours des prochaines semaines à l'occasion d'une conférence de presse. Mathieu Thibeault travaille comme commis d'épicerie et se dit très proche des citoyens du district #9. Le candidat n'a pas peur d'affronter la machine électorale du PCS et a l'intention d'afficher une présence assidue sur le terrain au cours des prochains mois.