Parc des Mille lieux de la Colline: la saison enfin lancée!

À quelques jours de la rentrée des classes, le parc a accueilli ses premiers visiteurs de la saison froide. Le site qui est ouvert en été, ainsi que durant quelques semaines à l'automne, sera accessible jusqu'à la mi-mars.

Marie-Eve Potvin, coordonnatrice du site, affirme que la date d'ouverture du parc a été déterminée en se basant sur l'expérience de l'an dernier et sur les conditions météorologiques. «Le sentier de glace est notre attrait principal. Nous ne pouvons pas ouvrir avant que la glace soit prête. La patinoire nécessite une à deux semaines de préparation. Mais avant, il faut de la neige et du froid. Il ne faut pas oublier qu'on démarre la patinoire sur l'asphalte. Ça demande plusieurs arroseurs de nuit», explique-t-elle.

«On s'est fié à l'an dernier pour déterminer une date d'ouverture. L'an passé, il n'y avait pas de neige à la mi-décembre. On ne peut pas faire de patinoire sans neige. On doit aussi annoncer l'ouverture quelques jours à l'avance. Tout ça doit être planifié, c'est comme pour les autres sites extérieurs au Lac par exemple. Cette année, en se fiant uniquement aux conditions météorologiques, on aurait peut-être pu ouvrir quelques jours plus tôt seulement.»

Marie-Eve Potvin n'écarte toutefois pas la possibilité que le site ouvre plus tôt l'an prochain. «Si les conditions le permettent, ce n'est pas exclu, mais c'est toujours embêtant. Chaque hiver est différent. Une chose est certaine, nous voulons maximiser tout ça le plus possible.»

En plus du sentier de glace, qui est illuminé en soirée, un jeu gonflable et une glissade pour tout-petits sont accessibles sur le site. Le chemin de fer de la locomotive est aussi transformé en sentier de raquette. Un feu permet aussi aux visiteurs de faire griller des guimauves en après-midi.

Une 14e visite

Brianna Mercier, huit ans, et sa mère Nathalie Pelletier, tenaient à être présentes pour l'ouverture du par Mille lieux de la Colline. Celles qui habitent Saint-Jean-Port-Joli en sont à leur 14e visite malgré les quatre heures de route qui les séparent du site. «Ma mère habite ici. On vient la voir en même temps. Mais on est en amour avec les Mille lieux et tous ses personnages», affirme Nathalie Pelletier.

Il est possible de louer les patins, casques et raquettes sur place.

Des expéditions en soirée sont aussi offertes pour les plus grands.

Atchoum y fera également une visite en janvier et en février.

Le site devrait être ouvert jusqu'à la mi-mars.

Il est accessible le mercredi de 16h à 20h, le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 20h, ainsi que le dimanche, de 10h à 18h.

De janvier à mars, le coût d'entrée sur le site est de 3,50$ en semaine ainsi que le samedi soir. Les fins de semaine, il est de 7,50$ pour les 2 à 12 ans et de 5,75$ pour les 13 ans et plus. Les moins de deux ans ont accès au site gratuitement en tout temps. Un forfait famille (deux adultes et deux enfants) est aussi disponible au coût de 22,50$.