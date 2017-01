La glace atteint les huit pouces

Les premiers jours de janvier incitent les pêcheurs sur glace à préparer la prochaine saison dans le secteur de la Baie des Ha! Ha! et d'autres plans d'eau sur le territoire.

Vendredi, l'équipe responsable de la pêche blanche de la Ville de Saguenay s'est rendue dans l'arrondissement de La Baie pour effectuer de nouvelles mesures du couvert de glace dans les deux villages de L'Anse-à-Benjamin et de Grande-Baie. Les analyses ainsi effectuées ont permis de constater une épaisseur de glace effective moyenne de 8 pouces dans le secteur de l'Anse-à-Benjamin et de 8 pouces et trois quarts dans le secteur Grande-Baie.

Dans le secteur du Lac-Kénogami, les analyses effectuées ont permis de constater une épaisseur de glace moyenne effective de neuf pouces et trois quarts dans le secteur de l'Éperlan et de 9 pouces et quart dans le secteur du Camping Jonquière.

En ce qui concerne les sites de pêche de La Baie, Martin Lavoie, responsable aux loisirs, a mentionné qu'une première tentative de mesure a été effectuée le 29 décembre, mais que la mince épaisseur de glace n'a pas permis de procéder. Lors de son passage sur les glaces, le photographe du Quotidien a pu observer les mesureurs à l'oeuvre et constaté qu'une bonne couche recouvrait la baie. Toutefois, ce sont plusieurs sondages effectués à différents endroits qui permettent d'établir l'épaisseur de la couche de glace effective présente, caractériser le couvert de glace et établir la capacité portante des sites.

Pendant ce temps, des équipes de travailleurs et bénévoles des différentes associations de pêcheurs ont entrepris l'aménagement des passerelles permettant l'accès au Saguenay. Chaque année, plus de 25 000 mesures radar IPS (Ice Profiling System) et plus de 100 micro-forages sont réalisés dans les différents sites de pêche sur glace de la baie.

Au service des communications de Saguenay, on a fait savoir que lundi 9 janvier prochain, au cours de la journée, de nouvelles informations seront transmises à la population relativement aux interventions à venir dans les différents villages. Il s'agit de consulter le site Webpecheblanche.saguenay.ca pour connaître l'information à jour.

Rappelons que les 12 pouces de glace effective n'étant toujours pas atteints, toute personne qui décide de s'aventurer sur les cours d'eau actuellement doit considérer qu'elle le fait à ses risques et périls, et ce, même si elle s'installe avec un abri temporaire.