Le psychanalyste Guy Corneau est décédé

Guy Corneau, qui s'éteint à l'âge de 65 ans, s'est fait connaître du grand public aussi comme auteur, animateur et conférencier. Il y a 25 ans, il a fondé le Réseau hommes Québec (RHQ), après la publication de son livre Père manquant fils manqué, qui a été maintes fois réédité et traduit dans une dizaine de langues.

Ses réflexions, issues de son expérience psychanalatyique, ont amené dans le débat public la souffrance des hommes et le rôle du père.

Le 22 décembre, Guy Corneau a commenté dans les médias la mort de sa soeur, connue sous le nom de Corno. Il était apparu en bonne santé. L'artiste peintre se trouvait au Mexique pour recevoir des traitements, lorsqu'elle s'est éteinte, à 64 ans.

Par le passé, le psychanalyste de Chicoutimi a combattu un cancer de grade 4 avec succès. En 2007, Guy Corneau apprend qu'il souffre d'un cancer de stade avancé. Ses deux poumons, sa rate et son estomac sont grièvement atteints, et les médecins ne sont guère optimistes. Mais après plusieurs traitements de chimiothérapie, Guy Corneau surprend les spécialistes. Après avoir frôlé la mort, il est guéri.

Il a raconté cette traversée du cancer dans son ouvrage Revivre, publié en 2012. Dans ce livre, l'auteur lançait un message d'espoir et implorait les gens de ne pas attendre d'être malades pour profiter de la vie.

À en croire nos archives, Guy Corneau, père d'un jeune enfant, s'est fait plus discret après 2013.

un legs important

Le Réseau hommes Québec a concrétisé l'invitation de Guy Corneau aux hommes de se rencontrer, de se réunir et d'échanger. Par ailleurs, cette initiative a généré une prise de conscience sur l'identité masculine, le rôle traditionnel de l'homme, son conditionnement et son influence sur les générations plus jeunes

Une citation de Guy Corneau résume bien sa ligne de pensée sur le site Web du RHQ : « C'est vers le futur que nous sommes poussés par les images qui nous habitent. Je ne sais pas ce qu'est l'homme, encore moins ce qu'il devrait être. J'essaie plutôt de le sentir et d'en faire une expérience intime. J'essaie de laisser advenir l'homme en moi. »

Le RHQ compte 27 groupes à travers la province, dont trois à Jonquière et un à Saint-Félicien. Il y a également des groupes affiliés en France, en Belgique et en Suisse.

Guy Corneau a aussi fondé, en 1997, le regroupement Productions Coeur.com. De 1997 à 2006, Guy Corneau s'est entouré d'une vingtaine d'artistes et de thérapeutes au sein de cet organisme pour « créer de nouveaux types de conférences, d'ateliers, de séminaires et de voyages alliant la compréhension psychologique et l'expression créatrice dans une perspective d'ouverture du coeur », selon l'Association des psychanalystes jungiens du Québec.

Très engagé socialement, il est également cofondateur du cercle C.G. Jung de Montréal.

Détenteur d'une maîtrise en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal (1976) et psychanalyste diplômé de l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich (1981), Guy Corneau est l'auteur de cinq livres à succès. En plus de Père manquant fils manqué, L'amour en guerre, La guérison du coeur, Victime des autres, bourreau de soi-même et Le meilleur de soi ont connu de vifs succès

Guy Corneau a donné des centaines de conférences et animé de nombreux ateliers de développement personnel, et ce, autant au Québec qu'à l'international. Il a également animé ou participé à plusieurs émissions à la télévision. Avec La Presse