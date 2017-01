 Tournoi provincial pee-wee de Jonquière: la présidence d'honneur aux Élites 

L'annonce a été faite jeudi matin, lors d'une conférence de presse à la salle de réception Le Calypso, en présence de tous les membres du comité organisateur, avec en tête le président Marc-André Goudreault, et plusieurs invités, dont le président de l'arrondissement, Carl Dufour et du directeur du Service de la Sécurité publique de Saguenay, Denis Boucher. «Ça passe à travers le temps et c'est toujours un franc succès», de souligner Carl Dufour, qui est associé à l'événement depuis sept ans en tant que coprésident d'honneur.

«Cette fête du hockey qui se déroule dans notre ville permet à plus de 1000 hockeyeurs de vivre une expérience extraordinaire qu'ils auront à tout jamais gravée dans leur mémoire», d'exprimer pour sa part le président des Élites, Michel Simard.

«L'organisation des Élites et celle du tournoi pee-wee partagent la même mission: celle de développer des jeunes dans un contexte de compétition, de développement personnel et d'esprit d'équipe. De plus, nous pouvons être fiers d'avoir réussi à créer, au fil des ans, un sentiment d'appartenance ainsi qu'un grande fierté pour notre ville et notre région», de mettre en valeur Michel Simard, notant le travail de bénévoles et des familles d'accueil.

Une équipe de Puvirnituq

Au fil des ans, le Tournoi pee-wee a accueilli des équipes particulières. Cette année, les joueurs d'une formation feront beaucoup de route pour participer à l'événement, en provenance de Puvirnituq, dans le Nord-du-Québec.

Le village de 1500 personnes est situé le long de la Baie d'Hudson, près des limites nordiques du Québec. Ils arriveront lundi en prévision de leur première rencontre en soirée dans la classe B. «On pourrait dire entre guillemets qu'ils viennent en ville. Je ne pense pas qu'ils ont eu la chance de venir souvent à Jonquière», raconte le président Marc-André Goudreault.

«Ça fait rayonner le tournoi. C'est une expérience dont ils vont se souvenir», fait valoir le président de la 53e édition, précisant que comme plusieurs membres de l'équipe sont anglophones, ils auront un parrain bilingue, afin de les aider dans leurs communications pendant le tournoi.