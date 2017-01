 Serres Toundra: l'heure de vérité est arrivée pour l'entreprise félicinoise 

Il faut dire que le projet de Saint-Félicien a dès le départ été l'objet de critiques en raison des subventions accordées par les gouvernements du Québec (sous forme de prêt ou garantie de prêt totalisant 25 M$) et du Canada (3 M$ pour la construction) alors que les promoteurs n'ont aucune expérience dans l'industrie nord-américaine de la culture en serre. Personne ne souhaite de malheur aux Serres Toundra tout en rappelant que les problèmes allaient se multiplier d'ici la haute saison de production qui débutera au printemps.

« Ils ont déjà des problèmes de main-d'oeuvre et nous sommes dans la plus basse saison de production en raison de la courte période d'ensoleillement. Les Éric Dubé et cie ont rempli les journaux à l'effet qu'ils allaient révolutionner l'industrie. Ils n'en sont qu'à leur début et je pourrais vous faire une liste longue comme ça des problèmes qui surviendront avec les insectes et le contrôle de la chaleur pendant l'été avec des serres de verre », a déclaré au Quotidien Stéphane Roy, le plus important producteur de tomates en serre du Québec. À titre de propriétaire et président du Groupe Sagami, il a relancé les serres Savoura qui faisaient face à la faillite.

M. Roy s'est lancé dans cette culture en 2000 avec la relance du complexe de 1,1 hectare des serres Sagami, situé près d'Elkem Métal à Chicoutimi. Aujourd'hui, le Groupe Sagami exploite 26 hectares de serres sur plusieurs sites au Québec sous deux marques de commerce. « Avant le début de leur mise en marché, j'ai tenté d'obtenir un rendez-vous. J'étais disposé à des partenariats avec l'expertise que nous avons développée. Je n'ai jamais eu de réponse », poursuit l'homme d'affaires.

« Ils sont allés en Hollande. Je suis allé en Finlande, au début des années 2000, puisque ces derniers sont bien organisés pour produire du concombre anglais. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais bien d'organisation du travail. Le plus difficile est de former les chefs de production, qui sont au centre de l'exploitation. Nous sommes en mesure de former nos propres chefs de production. »

Travailleurs immigrants

Le groupe Sagami compte dans sa main-d'oeuvre 125 travailleurs immigrants répartis sur les huit sites en production au Québec. Stéphane Roy est prudent quand il fait référence à cette solution puisque ces travailleurs ont besoin d'un encadrement solide. Il affirme qu'à production égale, un travailleur québécois coûte moins cher. Stéphane Roy ne se cache pas pour dire qu'il faut absolument éviter la syndicalisation dans les serres. Pour réussir ce tour de force, assure-t-il, il est nécessaire de traiter les gens convenablement.

« Ils ont des problèmes de recrutement. Il y a un syndicat qui sera sûrement contesté par les grandes centrales. Ça va faire beaucoup de problèmes quand la saison d'été va arriver et que les concombres vont pousser très rapidement. Lorsque vous entrez dans une serre de tomates, vous regardez les plants et vous dites que vous allez faire une opération le lendemain. Lorsque vous entrer dans une serre de concombres en période de haute croissance, vous regardez les plants et vous dites ''j'aurais dû faire telle opération hier''. C'est majeur comme différence. »

Il ne s'agit pas uniquement de ramasser rapidement les légumes sur les plants. Il y a aussi certaines connaissances à développer en plus de la création d'équipes de travail capables de réagir aux situations rapidement. Sur ce, Stéphane Roy croit que les dirigeants doivent devenir des spécialistes de la culture. « Dans une quincaillerie, tu peux laisser des boulons deux ans sur une tablette, mais dans une serre, tu dois ramasser la production sans tarder parce que les pertes s'accumulent rapidement. »

En plus de cette longue liste de problèmes, les Serres Toundra évoluent dans une production dont l'attrait n'est pas majeur pour les marchés d'alimentation.

« Dans les fruits et légumes, les produits qui servent à attirer la clientèle sont les bananes et les tomates. Ce sont des "lost leader" avec la salade en hiver. C'est significatif pour les prix obtenus. En ce moment, une caisse de 12 concombres anglais se vend 6,50 sur le marché de Toronto et nous sommes au creux de la saison », illustre Stéphane Roy. IGA vendait le concombre 1,29 l'unité pendant les Fêtes.