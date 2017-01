Nombreuses critiques envers l'employeur...et le syndicat

Réunis pour une réunion syndicale pour entériner une convention collective d'un syndicat de boutique (maison), certains se sont vidé le coeur tandis que d'autres donnent la chance au coureur.

«C'est un syndicat bidon. On tente de parler au président et il ne nous répond pas. On propose des choses pour améliorer la situation et on n'est pas écoutés. Il y a beaucoup de pression de performance. On m'a accusé que je faisais exprès pour briser la machine. J'étais rendu à "boutte", j'ai décidé de démissionner au début de la semaine», a mentionné un homme de Normandin qui n'a pas voulu se nommer de crainte de représailles. Il avait commencé à travailler le 4 novembre.

Linda Turgeon ne digère pas d'avoir été congédiée le 19 novembre. Elle pense que c'est parce qu'elle a fait des démarches pour entrer un syndicat national. «C'est sûr que c'est ça. Le lundi, on me nommait chef d'équipe. Le mercredi, nous avons tenu une rencontre avec un syndicat. Ça s'est su et le lendemain on me congédiait sans me donner de raisons», déplore-t-elle.

Elle a soumis son cas aux normes du travail et déplore que le syndicat ne l'ait pas épaulée. Pourtant, elle aimait son travail. Elle a laissé un emploi à Alma pour venir travailler à Saint-Félicien.

Plus nuancé

D'autres travailleurs se montrent plus indulgents malgré les critiques. «Il n'y a pas de formation.

Après ça, les boss viennent chialer que les gens font des erreurs et qu'il n'y a pas de rendement et puis ils les congédient. C'est pour ça qu'il y a du roulement de main-d'oeuvre. Je suis déçu, car je crois en l'entreprise. J'attends les primes qu'on avait promises. J'ai eu 13$ de l'heure alors que j'avais droit à 19$. Pour un père monoparental comme moi, ça fait toute une différence sur la paye», mentionne Jasmin, de Saint-Prime.

Jean Desmeules est à l'emploi des Serres depuis plus d'un mois. Il aime bien son travail. «Oui, il semble y avoir des difficultés à bien mesurer le rendement pour accorder les bonus. C'est une grosse entreprise en démarrage, il faut leur donner la chance de s'ajuster», a-t-il témoigné.

Robin Cloutier est du même avis. Il adore son travail. «J'ai amélioré mon salaire de chez Tim Hortons et les conditions sont bonnes. On travaille à la chaleur et à la lumière. Je n'ai rien à redire.»

Les sentiments étaient donc partagés à la sortie de la rencontre qui a été tout de même houleuse.