Larouche persiste malgré les propos de Couillard

«Pas du tout! Je ne suis pas découragé par ses propos. On continue à travailler fort pour faire la démonstration que c'est viable et rentable de le faire», a déclaré le maire Guy Larouche.

En entrevue avec Le Quotidien avant Noël, le député de Roberval avait affirmé que «c'est un dossier plus difficile! La dernière fois que des évaluations ont été faites, ça démontrait qu'il n'y avait pas d'avantages à déplacer l'entretien ailleurs qu'à Québec. Il faut que ce soit une décision qui se tienne sur le plan commercial et financier. M. (Guy) Larouche m'a remis une nouvelle étude, on va l'analyser, mais soyons clairs, ce dossier-là va être très difficile à réaliser.»

Pour le maire de Roberval, il en va de la survie de l'aéroport. « Il faut de nouveaux créneaux pour assurer son avenir. Il doit y avoir une équité dans l'occupation du territoire et ça passe par la décentralisation des services. Pour l'avenir de nos régions, il faut que le gouvernement prenne des décisions et déplace certains services des grands centres » suggère-t-il.

Le magistrat réfute les allégations que ces travailleurs spécialisés refuseraient de venir travailler dans sa localité. «Quand je parle à des gens qui vivent à Montréal et Québec, plusieurs me disent qu'ils s'installeraient chez nous pour la qualité de vie et parce que ça coûte beaucoup moins cher», rétorque-t-il.

Il rappelle qu'avec le départ d'Air Roberval, c'est un autre service que perd l'aéroport. Il ne comprend pas que l'ancienne administration municipale ne se soit battu plus que ça pour conserver les emplois de la tour de contrôle.