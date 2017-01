La saga portée au grand écran

Le film Identités du jeune cinéaste Samuel Thivierge trace un parallèle avec le cauchemar qui perdure depuis la vente de la Pourvoirie des Laurentides à Maxime De Varennes.

Ce dernier préfère toutefois demeurer discret sur les tenants et aboutissants de son long métrage, puisqu'il juge la situation encore trop délicate pour les dévoiler au public.

Si tout va comme prévu, Identités sera à l'affiche en juin prochain.

«Il est inspiré de deux histoires vraies. À la base, j'ai acquis les droits d'un scénario dont l'histoire tournait autour d'une personne qui avait commis des vols d'identités et qui avait commis des crimes à caractère économiques. L'événement de la pourvoirie a été marquant dans notre vie et on essaie de s'en sortir. J'ai changé le scénario lorsque le litige a commencé après la vente de la pourvoirie. Ça nous a tellement fait mal», témoigne l'entrepreneur.

Le personnage principal du film Identités est un fraudeur qui fait l'acquisition d'une entreprise. Lui et un autre personnage utilisent le même stratagème qui est reproché à Maxime De Varennes et son père, Yves.

Parmi les noms connus qui y tiennent un rôle, on retrouve Gilbert Sicotte, Jacynthe René et Jean-Carl Boucher. La jeune actrice, Léa Girard-Nadeau, y tient l'un des trois rôles principaux.

«Nous en sommes rendus à l'étape post-production. Je m'entoure d'une équipe de techniciens très qualifiés. On ne peut pas avoir les meilleurs au Québec. Nous en sommes au montage, ainsi qu'à l'intégration de la musique et des effets sonores. Selon moi, le film aura un bon succès. Je l'ai déjà présenté à plusieurs personnes et il a un bon potentiel. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet-là.»

Identités a été tourné entre le 19 septembre et le 30 octobre au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Montréal. Toute la famille du cinéaste a collaboré à la réalisation du projet.

Samuel Thivierge souhaite percer le marché de la France.