L'étau se resserre sur Maxime De Varennes. VCG Investissements inc., le principal créancier de la Pourvoirie des Laurentides de La Doré, veut retrouver son argent et tente de mettre la main sur les installations du pourvoyeur.

L'entreprise de Lévis, administrée par Stéphane Grégoire, exerce son droit hypothécaire sur la pourvoirie afin que celle-ci soit vendue sous contrôle de justice. Selon le Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec (RDPRM), la dette de Maxime De Varennes à l'égard de M. Grégoire s'élève à plus de 300 000$.

Lors d'une récente rencontre intervenue avec Réal Thivierge et son procureur, Stéphane Grégoire confirme lui avoir proposé de reprendre son ancienne pourvoirie. «J'ai offert la créance à la famille. Alors si elle veut la racheter, elle peut le faire par le biais d'une prise en paiement. Le processus effacerait les dettes et je leur financerais la pourvoirie sur une période de cinq ans. Ils m'ont dit non et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas repris», confirme M. Grégoire, qui n'a pas été payé depuis octobre.

Ce dernier affirme avoir suivi les déboires médiatiques entourant Maximes De Varennes, depuis l'été dernier. Il dit qu'il a toujours été payé, si ce n'est que depuis les trois derniers mois.

«Je n'ai jamais rencontré M. De Varennes. VCG Investissements Corporation était la compagnie de ma conjointe et nous l'opérions à partir de la Barbade. Par l'entremise d'un courtier hypothécaire qui me réfère des dossiers à l'occasion, j'ai fait le prêt à partir de la Barbade. Tout le monde est dans le trouble avec M. De Varennes.»

En effet, par le passé, VCG Investissements Corporation était située à la Barbade. Des documents du RDPRM confirment que ses actifs ont été transférés à Lévis, en mars 2016.

«Maxime De Varennes ne fait plus ses paiements. Il n'est pas solvable. La pourvoirie a été hypothéquée dans notre dos. Une montagne de dettes engouffre la firme. De multiples poursuites non fondées sont contre nous», déplore Samuel Thivierge. «Si VCG Investissements devient propriétaire de la pourvoirie, il aura des choix à faire. Il pourra la revendre, la mettre en faillite ou encore l'opérer», tranche-t-il.