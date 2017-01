Une adolescente portée disparue

Audrey Gagné a été vue pour la dernière fois lundi, à Roberval. Selon les informations divulguées par la SQ, l'adolescente serait possiblement accompagnée et elle se déplacerait à bord d'une voiture grise.

Elle pourrait d'ailleurs se trouver dans les secteurs de Trois-Rivières ou de Montréal.

L'adolescente mesure 4 pieds et 10 pouces et pèse 100 livres. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait une veste de couleur bourgogne et pourrait porter des lunettes de vue à montures noires. Elle a une cicatrice à la hanche.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver Audrey Gagné est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.