QUIZ | L'actualité régionale de 2016 en 25 questions

1. À quoi réfère le premier ministre Philippe Couillard lorsqu'il parle de son plus beau moment de 2016 ?

a) La capture d'une ouananiche de 15 livres sur l'Ashuapmushuan

b) Le retour de Pierre Moreau après sa convalescence

c) L'inauguration des Serres Toundra

d) Sa première rencontre avec Justin Trudeau

2. Quel est le montant de la subvention accordée par Québec au Zoo de Saint-Félicien pour son projet de développement ?

a) 53 millions $

b) 26 millions $

c) 11 millions $

d) 3 millions $

3. Que regardait Serge Simard sur sa tablette alors qu'il siégeait sur une commission parlementaire ?

a) Des chats sur Facebook

b) Des motoneiges

c) Des orignaux

d) Une envolée d'outardes

4. Quel groupe rock a attiré quelque 11 000 spectateurs sur la Zone portuaire de Chicoutimi cet été ?

a) Billy Talent

b) Sum 41

c) Les Cowboys fringants

d) The Tragically Hip

5. Quelle association péquiste n'a pas appuyé la candidature d'Alexandre Cloutier lors de sa deuxième course à la chefferie ?

a) Dubuc

b) Roberval

c) Jonquière

d) Chicoutimi

6. Quelle ville de la région célèbre son 150e anniversaire en 2017 ?

a) Alma

b) Saint-David-de-Falardeau

c) Roberval

d) Saint-Félicien

7. Le lac de boues rouges de Rio Tinto à Saguenay est constitué essentiellement de quels résidus ?

a) Résidus de bauxite

b) Résidus d'alumine

c) Résidus de fer

d) Résidus de niobium

8. À quelle industrie est destiné le minerai qu'entend exploiter Arianne Phosphate au lac à Paul ?

a) Informatique

b) Sidérurgie

c) Pétrochimie

d) Agriculture

9. Combien de passagers étaient à bord du Queen Mary II lors de son passage au Saguenay ?

a) 2900 passagers

b) 3500 passagers

c) 5000 passagers

d) 1500 passagers

10. Où se trouve la mine qu'entend exploiter Métaux BlackRock ?

a) Chambord

b) Chibougamau

c) Sept-Îles

d) Lac à Paul

11. Quelle race de chien plusieurs municipalités ont-elles tenté de bannir en 2016 ?

a) Berger allemand

b) Caniche

c) Pitbull

d) Rottweiler

12. Quelle municipalité a tenté d'annexer une partie de sa voisine ?

a) Desbiens

b) Saint-Ambroise

c) Chambord

d) Saint-François-de-Sales

13. Quel événement a marqué l'établissement carcéral de Roberval ?

a) Grève des gardiens de prison

b) Émeute des prisonniers

c) Incendie

d) Évasion d'un prisonnier

14. Qu'est-ce que les riverains du lac Saint-Jean reprochent à Rio Tinto ?

a) Sa gestion du niveau de l'eau

b) Sa production hydroélectrique

c) La qualité de la pêche

d) L'ensemencement des nuages

15. À quelle chasse s'est livré le maire de Saguenay cet été ?

a) Pitbull

b) Orignal

c) Perdrix

d) Pokémon

16. Combien d'athlètes de la région ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio ?

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

17. Quelle attraction a été ajoutée au Zoo de Saint-Félicien cette année ?

a) Un nouvel ours polaire

b) L'arrivée d'une girafe

c) L'activité Anima Lumina

d) Des glissades d'eau

18. Les duchesses du Carnaval de Québec sont habillées par quelle entreprise régionale ?

a) Bilodeau

b) Chlorophylle

c) Laflamme Signature

d) Identification Sports

19. Quel artiste a remporté le choix de la critique à l'ADISQ pour son album Ultramarr ?

a) Mario Pelchat

b) Philippe Brach

c) Guylaine Tanguay

d) Fred Fortin

20. Qu'est-ce qui pousse dans les Serres Toundra de Saint-Félicien ?

a) Concombres

b) Bleuets

c) Oranges

d) Framboises

21. L'usine Pexal Tecalum est spécialisée dans ...

a) La fonderie

b) L'extrusion

c) La soudure

d) Le laminage

22. Un poisson de 150 livres a été pêché des eaux de La Baie. À quelle espèce appartenait-il ?

a) Requin du Groenland

b) Morue

c) Sébaste

d) Flétan

23. Quel était le sport de l'importante compétition qui a eu lieu sur la Zone portuaire l'hiver dernier ?

a) Fatbike

b) Motoneige

c) Chien de traîneau

d) Ski de fond

24. Où iront les déchets du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2017 ?

a) Larouche

b) L'Ascension

c) Laterrière

d) Hébertville-Station

25. Quel important conflit de travail a pris fin en début d'année ?

a) Rio Tinto à Alma

b) Les concessionnaires automobiles

c) L'industrie des bleuets

d) La Société de transport de Saguenay

Réponses : 1 c, 2 b, 3 c, 4 a, 5 c, 6 a, 7 a, 8 d, 9 a, 10 b, 11 c, 12 a, 13 b, 14 a, 15 d, 16 b, 17 c, 18 a, 19 d, 20 a, 21 b, 22 d, 23 b et 24 d et 25 b