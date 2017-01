Le 150e d'Alma est officiellement lancé

Le Comité des fêtes estime que plus de 5000 personnes ont répondu à l'appel samedi soir. Les participants ont eu droit à une soirée grandiose. La bonne humeur régnait, malgré le temps froid.

«Les gens avaient le coeur à la fête. Ce fut extraordinaire, les résultats sont au-delà de nos attentes. Les Almatois ont répondu à l'appel. On a pu voir toute la fierté de la population, le désir de se rassembler et de fêter ensemble. C'était une soirée mémorable qui va passer à l'histoire. On a la chance d'avoir une équipe incroyable, dévouée et professionnelle», mentionne Valérie Aubut, directrice générale de l'organisation.

C'est le maire d'Alma, Marc Asselin, qui a officialisé l'ouverture des Fêtes. La soirée a débuté avec une prestation de François Lachance et la chanson thème du 150e, Alma, sur le parvis de l'église Saint-Joseph. Le jeune artiste originaire de la place a composé une pièce sur mesure, expressément pour les célébrations.

La zone familiale aménagée dans le stationnement de l'église a été fort populaire. Grande roue, bubble foot, jumpaï: l'organisation avait pensé à tout pour plaire aux familles et amuser les plus jeunes.

«Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde. Il y avait des files d'attente pour les activités familiales. L'orchestre de glace a aussi été spectaculaire. Les gens ont été impressionnés de voir les instruments illuminés», commente Mme Aubut.

Sur la rue Sacré-Coeur, l'ambiance était survoltée grâce aux prestations des formations Costards et Godasses, les Quêteux du Lac-Saint-Jean et du DJ Jello Musique.

«C'était incroyable. Tout le monde a embarqué. Nous avions de petits kiosques de vente et nous avons manqué de tout.»

Pour défoncer l'année, la foule s'est déplacée sur le boulevard des Cascades où une grande toile avait été aménagée sur la nouvelle passerelle. Les gens ont eu droit à une projection d'une durée de onze minutes relatant l'histoire d'Alma et présentant les principaux événements qui ont marqué la ville depuis sa création.

«Nous avons ensuite eu une finale de feux d'artifice. Les activités ont été une réussite sur toute la ligne. Aucun incident n'est survenu. C'était merveilleux de voir toute la population au rendez-vous. On l'a vraiment fait pour les gens d'Alma, et c'est mission accomplie», conclut Valérie Aubut.