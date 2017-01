Brenden surprend ses parents

«C'est vraiment une belle surprise! On ne s'attendait pas du tout à avoir le premier bébé de l'année de la région», affirme le père du poupon, Jimmy Paquet, dans une entrevue téléphonique accordée au Quotidien. Il raconte que son enfant était attendu pour le 6 janvier.

L'accouchement a duré 12 heures, mais tant la nouvelle maman, Isabelle Marcil, que le bébé sont en bonne santé. D'après M. Paquet, tout s'est très bien déroulé, et il n'y a pas eu de complication. Brenden pèse 6 livres et 13 onces et c'est le premier enfant du couple.«On n'a pas fait le décompte du tout, ajoute-t-il en riant. On était en plein travail, alors on ne s'en est pas du tout rendu compte. À un moment donné, on a remarqué qu'il était passé minuit, alors on s'est souhaité bonne année, mais c'est tout!»

Le premier bébé de l'hôpital de Chicoutimi est arrivé peu après Brenden. Le petit Cédric Audet est né dimanche matin à 5 h 13. Il rend bien fiers ses parents Patricia et Nelson.