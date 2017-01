Poids média: triplé pour Philippe Couillard

Depuis son élection en avril 2014 à la tête de la province, le premier ministre Philippe Couillard trône au sommet des personnalités régionales les plus citées dans les médias régionaux. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le maire de Saguenay, Jean Tremblay, ont aussi accaparé l'attention médiatique au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2016.

Les personnalités politiques dominent le palmarès 2016 réalisé par l'organisation CEDROM-Sni à partir de la firme Eureka.cc. À l'instar de 2014 et de 2015, le premier ministre et député de Roberval, Philippe Couillard, remporte la première place avec 1755 mentions dans la presse écrite et le Web de la région, devant Justin Trudeau (1124 mentions) et Jean Tremblay (879 mentions).

Le top-10 est complété, dans l'ordre, par les péquistes Alexandre Cloutier (Lac-Saint-Jean, candidat défait à la chefferie), Pierre Karl Péladeau (ex-chef) et Sylvain Gaudreault (Jonquière), le libéral Gaétan Barrette, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, le nouveau chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, et l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Michel Therrien.

Il faut donc attendre le 10e rang pour trouver une personnalité issue d'un autre milieu. Malgré tout, pour la première fois, les personnalités sportives sont les plus nombreuses au classement. En effet, 43 % des 250 personnalités retenues sont issues de l'univers sportif.

« Les sports sont au sommet du classement, contrairement à la coutume, où c'est la politique qui domine, pointe Monique Perron, de la firme CEDROM-Sni. 2016 a été une année olympique, ce qui peut expliquer que le palmarès ait basculé en faveur des sports. »

« Ça reste une année forte pour la politique. Il y a eu les élections américaines et la course à la chefferie du Parti québécois. Les politiciens se classent toujours bien, ajoute Mme Perron. Dans le cas de Jean Tremblay, il a toujours une forte présence, et ce, même à l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Pour compléter le tour d'horizon de la sphère politique, sur le plan régional, la chef de l'Équipe du renouveau démocratique, Josée Néron (22e), le maire de Roberval, Guy Larouche (30e), le député de Dubuc Serge Simard (32e), l'ex-député péquiste de Chicoutimi Stéphane Bédard (36e), le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert (41e), le député de Lac-Saint-Jean Denis Lebel (45e) et le député de Chicoutimi-Le Fjord Denis Lemieux (49e) se classent bien.

Sports

Chez les sportifs de la région, l'entraîneur et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, est le premier à figurer à ce classement, au 11e rang, avec 324 mentions, devant son capitaine Nicolas Roy (27e).

D'autres acteurs du monde sportif ont accaparé l'attention médiatique : le gardien des Sags Julio Billia (52e), le défenseur Frédéric Allard (73e), la patineuse Marianne St-Gelais (56e) et l'entraîneur des Marquis de Jonquière, Richard Martel (62e).

En plus de Michel Therrien, sur une note nationale, le gardien de but Carey Price (23e), le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin (25e), le capitaine Max Pacioretty (33e) de même que les joueurs de tennis Eugenie Bouchard (35e) et Milos Raonic (42e) ont été largement cités.

Justice et faits divers

Les faits divers occupent une place importante dans les médias et se classent mieux que jamais dans le palmarès des personnalités les plus citées, en 2016. Si le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay (SPS), Bruno Cormier, conserve une place de choix (12e, 307 mentions), le chauffard de Laterrière Yves Martin (14e, 296 mentions) et son avocat Jean-Marc Fradette (20e, 237 mentions) ont fait couler beaucoup d'encre. Les victimes de cet accident et les juges impliqués dans la cause ont aussi atteint le palmarès.

« C'est probablement la première fois qu'une affaire judiciaire se classe aussi haut. L'affaire Martin a récolté des mentions chaque mois, et la grande couverture du procès en novembre et en décembre explique la présence d'Yves Martin et de son avocat dans le top-20 », analyse Monique Perron.

Au national, les arrestations des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau (38e) et de Marc-Yvan Côté (51e) ainsi que le procès de Richard Henry Bain (54e), auteur de l'attentat du Métropolis, ont retenu l'attention.

Arts

Année après année, les personnalités artistiques régionales sont rares dans ce palmarès. Un seul artiste de la région figure parmi les 250 personnes les plus citées dans les médias régionaux, soit l'humoriste almatois Michel Barrette (128e).

Sur le plan national, la chanteuse Céline Dion (28e) et son impresario René Angélil (53e) ont fait couler beaucoup d'encre en raison du décès de M. Angélil.